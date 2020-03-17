اليابان تدرس غلق حدودها أمام 3 دول

ذكرت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تدرس فرض حظر سفر على المسافرين الأجانب الوافدين من جمهورية آيسلندا وبعض أجزاء من إيطاليا وإسبانيا وسويسرا لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر الحكومية قولها: "إن الحكومة قد تبدأ أيضًا في مطالبة المسافرين الوافدين من دول أوروبية أخرى من منطقة شنجن، بمنا في ذلك المواطنون اليابانيون، بعزل أنفسهم لمدة 14 يومًا".وقالت المصادر اليابانية إنه يمكن اكتمال هذه الإجراءات في اجتماع مقبل برئاسة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.ومن المتوقع أن يغطي حظر السفر مناطق شمال إيطاليا: وادي أوستا وترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيتسيا جوليا ومنطقة ليغوريا.وقد أغلقت اليابان أبوابها بالفعل أمام خمس مناطق أخرى في شمال البلاد، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أجزاء من الصين وكوريا الجنوبية وإيران.وأضافت المصادر الحكومية أن كانتون تيسينو السويسري، الحدودي مع إيطاليا، قد يخضع أيضًا لحظر السفر، كما ستخضع مقاطعتا مدريد ولا ريوخا الإسبانيتان وكذلك إقليم الباسك للحظر نفسه.وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يكثف فيه المجتمع الدولي جهوده لاحتواء تفشي المرض الذي انتشر من الصين ليصيب أكثر من 170 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.وأعلنت الولايات المتحدة قيود سفر مماثلة على دول أخرى، في حين يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر لمدة 30 يومًا على الدخول غير الضروري إلى الكتلة الأوروبية.