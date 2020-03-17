21 حالة وفاة بـ«كورونا» في سويسرا

أعلنت سويسرا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية، اليوم، أن الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا بلغت 2200 حالة، مشيرة إلى أن الحكومة فرضت حظرًا على جميع الأحداث الخاصة والعامة، وإغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الرياضية والثقافية حتى 19 أبريل المقبل، ما عدا المؤسسات التي تقدم السلع الأساسية، مثل محال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات، كما أن المدارس ستظل مغلقة في جميع أرجاء البلاد حتى 19 أبريل المقبل.من جانبه، حذر دانييل كوخ، مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية، اليوم الثلاثاء، من انهيار المستشفيات في البلاد في حال استمرار تفشي فيروس "كورونا" بوتيرة سريعة.وحث كوخ- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء، لافتًا إلى أنه "يجب بذل أقصى ما في وسعنا حتى لا ينتشر على نطاق أوسع"، وأكد أنه في حال استمر الحال على ما هو عليه فستنهار المستشفيات.وحشدت سويسرا ما يقرب من ثمانية آلاف من أفراد الجيش، أمس، ومنعت كل الفعاليات العامة والخاصة بعد إعلان تفشي كورونا حالة طوارئ "استثنائية" تتطلب إجراءات جذرية.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.