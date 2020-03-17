وفاة جديدة بكورونا في الجزائر.. وغلق دور العبادة

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في مستشفى البليدة بفيروس كورونا المستجد.وقررت الجزائر، اليوم، غلق كل دور العبادة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته فضائية "الحدث".وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، قد قرر تعليق جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من 5 دول عربية اعتبارًا من اليوم.وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية: "تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون بهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبدالعزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل للقيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من مصر وتونس والإمارات والأردن وقطر، اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس الجاري".وأوضح البيان أن هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية سيكون مصحوبًا بترتيبات لإجلاء المواطنين المسافرين حاليًا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي.