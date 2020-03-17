إيمان سلامة بصحبة أبطال «البيت الكبير 3» فى آخر يوم تصوير (صور)

شاركت الفنانة الشابة إيمان سلامة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة.وظهرت إيمان سلامة في الصور رفقة أبطال الجزء الثالث من كواليس "البيت الكبير"، منهم مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، لوسي، إيمان أيوب، وسناء يوسف، وعلقت عليها قائلة: "فركش البيت الكبير"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مشيدين بالمسلسل.وتدور قصة مسلسل "البيت الكبير 3" حول عائلة كبيرة من الصعيد، مكونة من شقيقين وزوجتيهما وأبنائهما، يدخلون فى صراع على الإرث لتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.مسلسل "البيت الكبير" من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد نقلي، بطولة منذر رياحنة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ولقاء سويدان، لوسى، وإيمان أيوب، وأحمد صيام، وطارق صبري.