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محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:10 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلن وزير الإعلام في إقليم السند، مرتضى وهاب، اليوم الثلاثاء، إصابة خمس حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الإقليم ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في باكستان إلى 189.

وقال وهاب، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، إنه تم إجراء 234 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين إصابة 119 شخصًا بالفيروس في مدينة سوكور بإقليم السند، بينما كشفت الاختبارات 36 إصابة بالفيروس في باقي الإقليم، ويخضع 34 آخرون للعلاج وتعافى شخصان.

وأوضحت الصحيفة أن إقليم السند سجل 155 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما ظهرت 15 إصابة في إقليم خيبر بختونخوا، و10 حالات في إقليم بلوشستان، وأربع حالات في إسلام آباد، وثلاث حالات في جيلجيت – بالتستان، وحالتان في منطقة بنجاب الواقعة بين الهند وباكستان، ولم تظهر أي إصابات بالفيروس في إقليم كشمير حتى الآن.

وأكدت الصحيفة إجراء 499 اختبارًا للكشف عن الفيروس في أنحاء باكستان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقررت السلطات الباكستانية في 13 مارس الجاري، إغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان والسماح لثلاثة مطارات فقط في كراتشي وإسلام آباد ولاهور بإجراء رحلات جوية دولية بأعداد محدودة، ويُسمح للمطارات الأخرى في البلاد بإجراء رحلات طيران داخلية.

وتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية حتى 5 أبريل المقبل وإلغاء الاحتفالات باليوم الوطني في باكستان 23 مارس الجاري، حسبما ذكرت الصحيفة.

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