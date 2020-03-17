إعدام 200 لتر مرطبات غير صالحة للاستهلاك بأسوان (صور)

نظم مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية في أسوان، حملة مرور وتفتيش على الأسواق، حيث تم المرور على المقاهي ومحلات ومنافذ العصائر والمرطبات لمتابعة تنفيذ قرارات منع استخدام الأكواب الزجاجية والتنويه على استخدام خراطيم "الشيشة" البلاستيكية المعدة للاستخدام الواحد وذلك تجنبًا للعدوى.وأسفرت هذه الحملات عن إعدام كمية 200 لتر من المرطبات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وجار تكثيف الحملات على الأسواق.يأتي ذلك ضمن التدابير والإجراءات الوقائية التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بأسوان بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس كورونا، وبتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل مديرية الشؤون الصحية، لحماية صحة وسلامة المواطنين.