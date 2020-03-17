سويسرا تعلن الطوارئ لمواجهة كورونا

أعلنت سويسرا حالة الطوارئ، وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم ودور العبادة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.وتقع سويسرا بين دول تضررت بشدة من تفشي الفيروس مثل: "فرنسا - إيطاليا - ألمانيا"، واصفة التفشي بأنه وضع خاص، ونقلت سلطات أكبر للحكومة المركزية لتطبيق إجراءات لحماية السكان وعددهم 8.6 مليون شخص.وأغلقت الحكومة المدارس على مستوى البلاد لأسابيع، وطرحت فحوصًا أوسع نطاقًا، وقلصت بشدة التجمعات والفعاليات، في إطار جهودها لحماية كبار السن الأكثر عرضة للإصابة على وجه الخصوص.كما قررت الحكومة إغلاق جميع الجامعات والمتاجر ومحلات الترفيه والأندية الرياضية والمتاحف والمكتبات العامة ودور السينما والمسارح والمسابح ومراكز التزلج، ما عدا الصيدليات.وتشهد سويسرا ارتفاعًا في أعداد الإصابات بلغ 2200، فيما سجلت 20 حالة وفاة جراء الفيروس.