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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منع الدليفري والأكواب الزجاجية.. أبرز إجراءات التخطيط لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:02 ص
الدليفري
الدليفري
أميرة ممدوح
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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة، وذلك فى إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات التى تم اتخاذها بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلغاء وتأجيل كل الأنشطة التدريبية الداخلية والخارجية، والعمل على تفعيل أي برامج تدريبية ممكنة عن بُعد، إلى جانب تخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، علاوة على منع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية مثل حفلات التكريم، والتنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي ووجود مسافة مناسبة بين الموظفين خلال أوقات تواجدهم بالعمل، بالإضافة إلى إتاحة استفادة العاملين من رصيد الإجازات الشهري المتاح بما لا يخل بنظام سير العمل، فضلًا عن أنه سيتم منح إجازة إجبارية لأي من العاملين العائدين من السفر بالخارج من خلال إدارة الموارد البشرية لمدة 14 يوم ولا يعود للعمل إلا بعد إجراء فحص الـ PCR.

ومن بين الإجراءات أيضًا التى اتخذتها الوزارة عدم السماح بطلب أي وجبات من الخارج، مع ضرورة استخدام أدوات التعقيم التي تم نشرها.

كما تم إصدار مجموعة من منشورات التوعية وإتاحتها للعاملين، وتم تخصيص رقم داخلي للإبلاغ عن حالات الاشتباه بديوان عام الوزارة والجهات التابعة، وسيتم استخدام خدمة الإسعاف الموجودة بمقر الوزارة لنقل المشتبه بإصابتهم إلى المستشفى.

كما تأتى ضمن تلك الإجراءات الاحترازية منع استخدام الأكواب الزجاجية والاقتصار على تقديم المشروبات الساخنة في أكواب ورقية فقط، بالإضافة إلى توفير أجهزة قياس الحرارة للكشف على كل الموظفين قبل الدخول وكذلك الزوار والمتعاملين مع الوزارة وجهاتها التابعة، وإلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص.

كما اشتملت مجموعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع مستوى تعقيم المسطحات والأرضيات والمرافق بالمبنى، مع إلزام العاملين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت التعليمات أنه في حالة شعور أحد العاملين بالوزارة بأي أعراض خلال تواجده بمبنى الوزارة عليه التبليغ مباشرة لاتخاذ إجراءات نقله لأقرب مستشفى وتوجيه العناية الطبية اللازمة له، ويتم الإبلاغ عبر الاتصال بالخط الساخن (105 أو 15335).
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا

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