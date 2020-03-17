إصابة جيسوس مدرب فلامنجو بكورونا

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، إصابة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق بعدوى فيروس كورونا، طبقًا لما كشفت عنه نتائج الفحوص الطبية، التي وصفها النادي بأنها لا تزال "ضعيفة أو غير حاسمة" ويجب التأكد منها.وأوضح النادي أنه بعد إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" للاعبين والمدربين وجميع العاملين بالنادي، والتي انتهت أمس الإثنين، تبين أن المدرب جورجي جيسوس مصاب بالفيروس، لكن سيجرى التأكد من النتائج.ويخضع المدرب البرتغالي للرعاية الطبية من قبل الجهاز الطبي بنادي فلامنجو، وأشار النادي إلى أنه في حالة صحية مستقرة.وأكد النادي التزامه بالإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا، معلنًا تعليق تدريبات الفريق الأول وفرق المراحل السنية لمدة أسبوع على الأقل.