الرئيس العراقى يكلف عدنان الزرفى بتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عن تكلف عدنان الزرفي رسميًا بتشكيل الحكومة العراقية.وكشف رئيس كتلة سائرون في البرلمان العراقي، النائب نبيل الطرفي، عن أن اللجنة السباعية المكلفة بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، لم تتوصل إلى تسمية مرشح للمنصب.وكانت المهلة الدستورية البالغة 15 يومًا لتسمية مرشح بديل لتشكيل الحكومة، قد انتهت، أمس، ويتعين على الرئيس العراقي، تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.وستصبح الآن مهمة تحديد مرشح لرئاسة الحكومة، بيد الرئيس العراقي، برهم صالح، حيث ينص الدستور العراقي على أنه من صلاحيات الرئيس اختيار مرشح يراه هو مناسبًا لرئاسة الوزراء، في حال وصول الكتل إلى طريق مسدود في التوصل إلى مرشح.