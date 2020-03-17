قبرص تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 46 حالة.وأوضحت الوزارة- وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء- أن من هذه الإصابات، 10 مهنيين صحيين بمستشفى بافوس العام ومريض واحد، وكان جميعهم على اتصال بالمريض الذي كان يعالج في مستشفى بافوس العام، وحالتان قدمتا من المملكة المتحدة واليونان ولديهما أعراض الفيروس.وأضافت أن وحدة مراقبة الأمراض والسيطرة عليها بدأت بالفعل في النظر إلى الحالات التي احتكت بالحالات المؤكدة وستأخذ عينات أخرى لإجراء المزيد من الاختبارات حول ذلك.