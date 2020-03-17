إغلاق 15 مركزًا للدروس الخصوصية بأسوان (صور)

واصلت مديرية الأمن بمحافظة أسوان حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، تحت إشراف اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، وتم غلق 15 مركزًا.جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح والطلاب والحد من الاختلاط، قررت الحكومة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.ووصل عدد مراكز الدروس الخصوصية التى أغلقتها مديرية أمن أسوان، أمس، إلى 58 مركزًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات الطلابية.وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تواصل فرق الانتشار السريع أعمالها المتتابعة لفحص وتطهير الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية.