إغلاق 350 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم إغلاق نحو 350 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية المشتركة، منذ صدور القرار وحتى اليوم الثلاثاء، لافتا إلى استمرار الحملات لإحكام السيطرة والتنفيذ على كافة مراكز الدروس الخصوصية.وأشار المحافظ إلى أنه تم تشميع تلك المراكز والسانتر الخاصة بمراحل الثانوية، والإعدادية، والابتدائية، بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أصحابها، مؤكدا أنه لن يسمح لأي أحد مخالفة القرارات بشأن هذا الصدد.جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بغلق جميع الأماكن التي يتم فيها أي أنشطة تعليمية، في إطار الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.