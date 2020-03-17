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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ريهام عبدالغفور تبتكر طريقة جديدة لمواجهة الخوف

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:53 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
هدير شعراوي
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شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها بصورة جديدة لها وهي تبكي، على حسابها الشخصي، عبر موقع "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "فكرة مختلفة إزاي الواحد ممكن فلحظة يواجه مخاوفه يمسك ورقة فلحظة وبدون تفكير أو تجهيز ويقول إيه أكتر حاجة بتخوفه بالنسبة لي كان كائن حد داس علي الدمل وكتبت كل اللي بفكر فيه وشعوري تجاه الخوف".

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبدالغفور، مسلسل "زي الشمس"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة دينا الشربيني وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد السعدني، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

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