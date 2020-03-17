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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت يعلن قرارات جديدة لطلاب امتياز العلاج الطبيعي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:50 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن حزمة قرارات تحافظ على طلاب امتياز كلية العلاج الطبيعي من العدوى وتقسيمهم مجموعات، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم؛ إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات حلت المشكلة حلًا جذريًا.

وقال الخشت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم حل الموضوع حلًا يجمع بين مصلحتكم والمصلحة العامة، وأنه تم إبلاغه لعميدتي كلية الطب، وكلية العلاج الطبيعي. واتفقنا عليه اتفاقًا نهائيًا.

وكان مجموعة من طلاب كلية العلاج الطبيعي، طلبوا من رئيس جامعة القاهرة، بتعليق الامتياز لفترة مؤقتة حتى يتم السيطرة على الوضع الحالي والحد من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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