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محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بنك ناصر يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:47 ص
كورونا
كورونا
ولاء جمال
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صرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنه في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم توجيه تعليمات لمديري الفروع والعاملين في فروع البنك المختلفة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء.

وأكد أنه تم إرسال بريد إلكتروني لكافة مسئولي الفروع يتضمن تعليمات صارمة بضرورة سرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء، والحرص علي عدم وجود أي تكدس داخل الفروع والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وزيادة حد السحب اليومي على كروت الصراف الآلي، وكذا عدد مرات السحب خلال هذه الفترة هذا بجانب الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع وتوفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين، كما ركزت التعليمات على تعقيم جميع الأراضي ومقابض أبواب المكاتب وتعقيم ماكينات الصراف الآلي يوميًا، للتقليل من احتمالات العدوى، وعدم السماح بطلب وجبات من خارج الفرع، وفي حالة الاشتباه بوجود حالة بالفرع يتم إبلاغ أقرب مستشفى للفرع فورا، بالإضافة إلى وضع ملصقات داخل البنك بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية من الفيروس لنشر الوعي بين العاملين والعملاء بالبنك، كما تم تعليق كافة الأنشطة الداخلية التي تتضمن تجمعات بأعداد كبيرة مثل الدورات التدريبية.

وأضاف أن البنك يتيح خدماته للعملاء إلكترونيًا من خلال فتح العديد من منافذ الصرف لضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء بخلاف فروع البنك الـ93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، عن طريق كروت ATM من أى ماكينة صرف آلى تخص البنك أو البنوك الأخرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى صرف النفقة عبر التليفون المحمول إثر توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر، لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول.

وأكد أنه تتم متابعة الموقف عن كثب من خلال بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية، ويتم رصد التطورات بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون انقطاع أو تعطيل.

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