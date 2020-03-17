ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر السياحى

حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر السياحي على مستوى العالم، حسبما ذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، في برلين.وكانت الخارجية الألمانية توصي من قبل فقط بتجنب السفر غير الضروري إلى الخارج.وأعلنت أمس، أنها تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة.