رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تقلل عدد ساعات العمل بالمستشفيات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:45 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية داخل مستشفى أسيوط الجامعية والتي تهدف إلى تقليل الكثافة العددية من العاملين داخل مستشفيات أسيوط الجامعية وبما لا يخل بحجم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرارات تتضمن قصر ساعات الزيارة من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة السادسة مساء، وخفض عدد ساعات العمل للإداريين بمقدار ساعتين يوميا مع تقسيم نوبات العمل لفترتين تمتد الأولى من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والأخرى من 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا، وذلك بدءً من اليوم الثلاثاء، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وأشار أنه يستثنى من ذلك القرار الأطباء والتمريض والصيادلة وفني الأشعة والمعامل وأفراد الأمن وإدارة السيارات والقائمين على صرف العلاج على نفقة الدولة والعلاج بأجر على أن يستمر انتظام نوبات العمل للأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة وفق الجداول المحددة لذلك وتغيير نوبات تحرك أتوبيسات المستشفى وفقًا لمواعيد العمل الجديدة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لاجتماع طارئ للمستشفى الجامعي يضم الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي والدكتور علاء عطية مدير وحدة الإصابات والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والإدارية والأستاذ سيد إبراهيم مدير عام الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية والأستاذ ناصر الدوينى مدير عام الأمن الجامعي وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى.

وأضاف رئيس الجامعة أنه يسمح لمرافق واحد فقط مع المريض المتردد على العيادات الخارجية ومنع تواجد المرافقين فى أقسام الطوارئ مع تنظيم دخول المرضى للعيادات الخارجية على نحو تدريجي بحيث لا يتم السماح لأكثر من 10 مرضى فى التواجد، مع مد مواعيد صرف العلاج الشهري إلى الساعة السادسة مساء.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالحكومة

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة "كورونا"

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

منوعات

كورونا يفرض حظرا على الرياضيين في أستراليا

إصابة رئيس اتحاد كرة اليابان بكورونا

إصابة جيسوس مدرب فلامنجو بكورونا

للمرة الثالثة.. «كورونا» يؤجل الدراسة فى كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب السورية تصدر «تانيا تواجه مشكلة» للكاتبة الهندية كانيكاجى

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان

وفاء الطيب تكشف عن برنامجها لانتخابات «كتاب مصر»