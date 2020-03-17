جامعة أسيوط تقلل عدد ساعات العمل بالمستشفيات

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية داخل مستشفى أسيوط الجامعية والتي تهدف إلى تقليل الكثافة العددية من العاملين داخل مستشفيات أسيوط الجامعية وبما لا يخل بحجم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.وأوضح رئيس الجامعة أن القرارات تتضمن قصر ساعات الزيارة من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة السادسة مساء، وخفض عدد ساعات العمل للإداريين بمقدار ساعتين يوميا مع تقسيم نوبات العمل لفترتين تمتد الأولى من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والأخرى من 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا، وذلك بدءً من اليوم الثلاثاء، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.وأشار أنه يستثنى من ذلك القرار الأطباء والتمريض والصيادلة وفني الأشعة والمعامل وأفراد الأمن وإدارة السيارات والقائمين على صرف العلاج على نفقة الدولة والعلاج بأجر على أن يستمر انتظام نوبات العمل للأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة وفق الجداول المحددة لذلك وتغيير نوبات تحرك أتوبيسات المستشفى وفقًا لمواعيد العمل الجديدة.جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لاجتماع طارئ للمستشفى الجامعي يضم الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي والدكتور علاء عطية مدير وحدة الإصابات والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والإدارية والأستاذ سيد إبراهيم مدير عام الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية والأستاذ ناصر الدوينى مدير عام الأمن الجامعي وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى.وأضاف رئيس الجامعة أنه يسمح لمرافق واحد فقط مع المريض المتردد على العيادات الخارجية ومنع تواجد المرافقين فى أقسام الطوارئ مع تنظيم دخول المرضى للعيادات الخارجية على نحو تدريجي بحيث لا يتم السماح لأكثر من 10 مرضى فى التواجد، مع مد مواعيد صرف العلاج الشهري إلى الساعة السادسة مساء.