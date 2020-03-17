برتوكول بين «الصحة» و«التعليم» بسوهاج للتوعية بكورونا

استقبل الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، المهندس ماهر عبد الخالق القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بحضور عدد من قيادات المديريتين، وذلك لتنظيم مبادرة لتوعية الكوادر التعليمية على إجراء الوقاية ومكافحة العدوى ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد فى إطار بروتكول تعاون.ويهدف بروتوكول التعاون إلى نشر الثقافة الصحية وتوزيع الملصقات التوعوية على كافة المدارس التابعة لـ11 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.وقال جميعة، إن التعاون المشترك بين الصحة والتعليم مهم جدا من أجل الوقاية ومعرفة الفيروس ونشر الوعي الصحي والحفاظ على صحة الكوادر التعليمية وأبنائنا الطلاب من كافة المخاطر.وشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أثناء اللقاء على أهمية توعية الطلاب وتعليمهم باتباع الطرق السليمة عند العطس والكحة بوضع منديل على الأنف والفم أو ثني الكوع لمنع انتشار الرزاز علي الأسطح.وأشار إلى أهمية تنظيف الأسطح والحوائط والسلالم بالماء والكلور للوقاية من الفيروس لأنه ضعيف ويزول بطريقة غسل الأيدي الصحيح باستمرار والتنظيف الدائم.ووعد جميعة بتدريب وتأهيل الكوادر التعليمية وأبنائنا الطلاب والطالبات للتعرف على طرق الوقاية من الفيروس وإرسال البوسترات لمديرية التربية والتعليم.وفي نهاية اللقاء، تقدم فريق التربية والتعليم بالشكر لمديرية الشئون الصحية لتعاونها الدائم وتصحيح المعلومات والمفاهيم لديهم.