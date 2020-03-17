أمريكا تسجل 87 حالة كورونا

أعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا المستجد" إلى 87 حالة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة المؤكدة بلغت 4475 حالة على الأقل في الولايات المتحدة، فيما تعد مدينتا واشنطن ونيويورك الأكثر تضررًا، حيث سجلت كل منهما ما لا يقل عن 900 حالة إصابة.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.