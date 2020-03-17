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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة للتوعية بفيروس كورونا بقسم شرطة بورفؤاد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:35 ص
ندوة عن كورونا
ندوة عن كورونا
بورسعيد/شيماء رشاد
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نظم فريق مكافحة العدوى بمستشفى "الحياة" بورفؤاد في محافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ندوة بقسم شرطة بورفؤاد أول، اليوم، حول فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الندوة التي شارك بها عدد من الضباط والأمناء والمجندين والموظفين المدنيين بقسم الشرطة، التوعية بطرق الوقاية ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس.

أقيمت الندوة تحت رعاية كلٍ من: العقيد مسعد البداية، مأمور قسم شرطة بورفؤاد أول، ودكتور محمد طه، مدير مستشفى الحياة بورفؤاد، وقام بالتدريب كلا من الدكتور هبة الجوهري، رئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، ودكتور ياسر سليمان، مساعد رئيس قسم مكافحة العدوى.
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا
كورونا

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