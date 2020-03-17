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محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ34 فى الأردن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:33 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في الأردن إلى 34 حالة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إصابة ممرضة في مستشفى البشير الحكومى بالفيروس.

وأعلن مستشفى الأمير حمزة رفع جاهزيته القصوى التقنية والفنية إلى أعلى مستوى، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكر مصدر مسئول في وزارة الصحة ‏لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الأمير حمزة، احتمالية تحويل جميع أقسام المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

من جانبه، صرح مدير مستشفى الأمير حمزة، عبدالرزاق الخشمان، أن الحالات الـ4 المصابة الأخيرة بفيروس كورونا واحدة في مستشفى الملكة علياء ومستشفى الأمير هاشم في الزرقاء وحالتان من منطقة المقابلين، مرجحا أن تكون جنسياتهم أردنيين مخالطين.

وأكد الخشمان أن جميع المصابين بالفيروس حالتهم جيدة.

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