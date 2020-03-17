الإمارات وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتفعيلها في المجالات كافة، إضافة إلى التطورات والمستجدات الخاصة بالتحدي الذي يمثله انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، والجهود المبذولة في التصدي له داخل الإمارات وإسبانيا، وفي العالم.وقدم بن زايد -خلال الاتصال- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية تعازيه للملك فيليب السادس في ضحايا "كورونا" متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأكد تعاون الإمارات وتضامنها الكامل مع إسبانيا في مواجهة "الفيروس"، وعبر عن ثقته في قدرة إسبانيا، حكومة وشعبًا، على السيطرة على انتشاره.وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة انتشار "كورونا"، مشيرًا إلى أن الإمارات حريصة، منذ البداية، على تنسيق جهودها، والعمل مع العالم في هذا الخصوص.من جانبه، شكر الملك فيليب السادس، الشيخ محمد بن زايد، على الاتصال، ونوه بالتعاون الذي تبديه الإمارات مع مختلف دول العالم في مواجهة "كورونا"، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.