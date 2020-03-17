فرج عامر: خفض أسعار الفائدة يدعم الاقتصاد ويزيد حركة الاستثمار

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأن تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار رغم أنه مفاجئ إلا أنه يدعم الاقتصاد المصري.وأوضح عامر، في بيان، أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في زيادة حركة الاستثمارات، وضخ الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحريك رءوس الأموال الراكدة في البنوك.وأكد: "الرئيس السيسي نادى كثيرًا بهذا الأمر، لما له من أهمية في دعم الاستثمار، ويواجه عجز الموازنة، بما يسبب عائدًا مفيدًا قويًا على الاقتصاد والمحافظة على معدلات التقدم، في الوقت الذي توجد فيه أزمات دولية بسبب فيروس كورونا".ولفت إلى أن للقرار دورًا كبيرًا في دعم القطاعات المتضررة مثل قطاع الطيران، ويبقي لديها القدرة على مواجهة ما قد يطرأ في الفترة المقبلة، ويعمل على تشجيع الشركات والأفراد على السواء إلى ضخ سيولة نقدية في السوق بدلا من إبقائها بالبنوك.