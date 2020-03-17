كورونا يغلق مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية التمهيدية في أمريكا

أغلقت سلطات ولاية أوهايو الأمريكية، مراكز الاقتراع، التي كان مقررًا أن يُجري الحزب الديمقراطي اليوم انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في قرار تحدى فيه الحاكم الجمهوري حكمًا قضائيًا منعه من تأجيل الانتخابات، بإعلانه حالة طوارئ صحية ناجمة عن فيروس كورونا.وقال حاكم الولاية مايك ديواين، في تغريدة أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة سيجبر موظفي الانتخابات والناخبين على تعريض أنفسهم لخطر صحي غير مقبول بالإصابة بفيروس كورونا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعتبر، في وقت سابق، أنه لا ضرورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية التمهيدية المقررة الثلاثاء في 4 ولايات بسبب الوباء، مشيرًا إلى أن إدارته تدرس بجدية إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة.وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: "أترك للولايات أن تقرر بنفسها إرجاء انتخابات، وهو أمر مهم لكنني أعتقد أن لا ضرورة لذلك".وكان من المقرر أن يجري الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية اليوم في 4 ولايات (أوهايو- فلوريدا- إيلينوي- أريزونا)، ويتنافس على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لانتخابات البيت الأبيض كل من نائب الرئيس السابق جو بايدن، ومنافسه السناتور المستقل بيرني ساندرز.