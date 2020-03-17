إيران تفرج عن 85 ألف سجين بسبب انتشار كورونا

قال متحدث باسم القضاء، في إيران اليوم الثلاثاء، إنه تم الإفراج مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال علام حسين إسماعيل: "نحو 50 % من المفرج عنهم سجناء بقضايا أمنية، كما اتخذنا في السجون إجراءات احترازية لمواجهة التفشي".وفي العاشر من مارس، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، إنه طلب من طهران إطلاق سراج جميع السجناء السياسيين مؤقتا من السجون المزدحمة والموبوءة بالأمراض للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.