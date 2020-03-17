أقراص الغلال تُسمم طالبة في سوهاج

أصيبت طالبة في العقد الثاني من العمر، بضيق بحدقة العين وارتفاع بضغط الدم وتسمم بسبب تناول أقراص خاصة لحفظ الغلال، بدائرة مركز طما شمال، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "آية. ا. ح. م"، 16 سنة طالبة، وتقيم دائرة المركز مصابة بضيق بحدقة العين واضطراب بضغط الدم بسبب تناول أقراص خاصة لحفظ الغلال، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.بالانتقال والفحص وسؤال والدها "أيمن. ح. م. ع"، 46 سنة مدرس، ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء وجود نجلته بالمنزل تناولت أقراص خاصة لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما أدى لحدوث إصابتها ونفي الشبهة الجنائية.