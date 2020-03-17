تواجد أمني بمحيط «المحامين» قبل إعلان اسم النقيب

شهد محيط مبنى نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، استنفار أمني مكثف؛ تزامنًا مع إعلان نتيجة الانتخابات التى جرت على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة.وانتشرت الأجهزة الأمنية لتأمين محيط النقابة، كما وضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية.يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.كانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات.