مطران بورسعيد يبدأ صلوات ذكرى رحيل شنودة الثالث نائبا عن البابا

بدأ، منذ قليل، الأنبا تادرس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بورسعيد، صلوات الذكرى الثامنة لرحيل البابا شنودة الثالث، في دير الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، نائبا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وولد البابا شنودة الثالث، باسم نظير جيد روفائيل، في 3 أغسطس 1923، ورحل في 17 مارس 2012، وشغل منصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1942 - 1944) ويوساب الثاني (1946 - 1956)، وكان من أبرز الكتاب المصريين أيضا إلى جانب الوظيفة الدينية العظمى التي يشغلها، وكان ينشر في جريدة الأهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة.يشار إلى أنه في عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر، وفي عهده زادت الإبارشيات كما تم إنشاء عدد كبير من الكنائس سواء داخل أو خارج مصر.