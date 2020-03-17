رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران بورسعيد يبدأ صلوات ذكرى رحيل شنودة الثالث نائبا عن البابا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:20 ص
الأنبا تادرس
الأنبا تادرس
جرجس صفوت - ماريان رسمي
طباعة
بدأ، منذ قليل، الأنبا تادرس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بورسعيد، صلوات الذكرى الثامنة لرحيل البابا شنودة الثالث، في دير الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، نائبا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وولد البابا شنودة الثالث، باسم نظير جيد روفائيل، في 3 أغسطس 1923، ورحل في 17 مارس 2012، وشغل منصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1942 - 1944) ويوساب الثاني (1946 - 1956)، وكان من أبرز الكتاب المصريين أيضا إلى جانب الوظيفة الدينية العظمى التي يشغلها، وكان ينشر في جريدة الأهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة.

يشار إلى أنه في عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر، وفي عهده زادت الإبارشيات كما تم إنشاء عدد كبير من الكنائس سواء داخل أو خارج مصر.

موضوعات متعلقة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

"الصحة العالمية" مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة "كورونا"

«خناقة» فى الأهلى بين رمضان صبحى وبادجى

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

منوعات

كورونا يلغي سباق قوارب ببريطانيا

أستراليا متهمة بجرائم حرب لإطلاقها النار على عزّل

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب السورية تصدر «تانيا تواجه مشكلة» للكاتبة الهندية كانيكاجى

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان

وفاء الطيب تكشف عن برنامجها لانتخابات «كتاب مصر»