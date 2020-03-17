بالأرقام.. تفاصيل دعم أردوغان الجماعات الإرهابية حول العالم

طالبت صحيفة "أرمنين ويكلي" الأرمنية، بإخضاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم دعم الجماعات الإرهابية حول العالم.وقالت الصحيفة "في الأسبوع الماضي، بعث مكتب أردوغان برسالة إلى رؤساء الأقليات الدينية في تركيا مطالبين بتوقيعها وإرسالها إلى الرئيس، وفي تلك الرسالة، زعم أردوغان زورا أن تركيا كانت وحدها في طليعة الكفاح ضد الإرهاب الدولي".ولكن على عكس مزاعم أردوغان، كانت هناك عشرات التقارير في وسائل الإعلام الدولية تثبت أن تركيا كانت في الواقع في طليعة أولئك الذين يساعدون إرهابيين داعش في سوريا والعراق.فيما كشف أحمد يايلا في مقاله في 6 مارس 2020، في The Investigative Journal، الدعم التركي للجماعات الارهابية، حيث كان يايلا، رئيسًا لمكافحة الإرهاب والعمليات في تركيا من 2010 إلى 2013 ورئيسًا للنظام العام والتحقيقات الجنائية في سانليورفا تركيا من 2013 إلى 2014، حيث كانت سانليورفا نقطة النهاية لطريق داعش الجهادي.وقال يايلا إنه اضطر إلى ترك وظيفته في عام 2014 والتقاعد حتى لا يتورط في فظائع أردوغان، التي ترتفع إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وبحسب يايلا، فقد دعم أردوغان تنظيم داعش منذ ظهوره في عام 2014، بل إنه عندما أنشأ داعش متجرًا في الرقة بسوريا في عام 2014، كانت وكالة المخابرات التركية (MIT) تحرس المتجر وترحب بالمتطوعين، وكانت تركيا مركزًا رئيسيًا لسفر أكثر من 50000 مقاتل أجنبي لداعش، والمصدر الرئيسي للمواد اللوجستية لداعش، بما في ذلك غالبية العبوات الناسفة المتفجرة لداعش، مما يجعل تركيا وداعش عمليًا حلفاء.ونقل يايلا أيضًا عن منشور صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2019، أفاد بأن "تركيا لا تزال نقطة عبور للمقاتلين الأجانب الذين يتطلعون للانضمام إلى داعش في العراق وسوريا، وهو ما قد يساعد الجماعة الإرهابية على إعادة تنظيم واستعادة نفوذها".وحذرت الحكومة الأمريكية كذلك من أن "المقاتلين الأجانب الذين يعبرون تركيا قد يساعدون تنظيم داعش على الأحياء من جديد، كما تمكن التنظيم من نقل العديد من أعضائه البارزين وكبار المسؤولين إلى تركيا، حيث أداروا العمليات اليومية للمنظمة الإرهابية.وقال يايلا، إنه في 3 ديسمبر 2019، تم القبض على زعيم الإرهابيين حامد شاكر سبع البدري - ابن عم أبو بكر البغدادي - جنوب كركوك، العراق، بعد أن عاد من ملاذه الآمن في تركيا حيث أخبر سجين تركي من تنظيم داعش في حجز القوات الديمقراطية السورية الصحفي ليندسي سنيل، عن منزل آمن ضخم يحتفظ به تنظيم داعش في غازي عنتاب بتركيا وقال السجين: كان هناك الكثير من الأجانب هنا في تركيا.وفقًا لبحث PEW الاستطلاعي، كان لدى 8% من السكان الأتراك نظرة إيجابية إلى داعش ونتيجة لذلك، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مركز مكافحة الإرهاب، ساهم الأتراك بأكبر عدد من المقاتلين في داعش وكان هناك ما يصل إلى 9476 إرهابيًا من تنظيم داعش، في حين كان هناك أكثر من 900 أذربيجاني في صفوف داعش.كما كانت تركيا مصدرًا مستمرًا لإمداد داعش بمواد مختلفة، بما في ذلك الأحذية والزي الرسمي والسترات والمواد الغذائية والأهم من ذلك المتفجرات، نقلًا عن شركة Conflict Armament Research (CAR)، أفاد يايلا أن داعش كان لديها "أولًا، شبكة استحواذ رئيسية تعمل في تركيا، وثانيًا، طريق إمداد واضح من تركيا عبر سوريا إلى العراق".كما تم فصل الصحفي التركي تولجا تانيس عندما كشف تانيس كيف كانت الشركات التركية تصدر مواد متفجرة إلى داعش.وذكر يايلا أيضًا أنه "في 18 نوفمبر 2019، قامت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعيين شقيقين تركيين، أحمد وإسماعيل بايالتون، كوكلاء مشتريات لداعش في تركيا بالإضافة إلى أربعة من تنظيم داعش- الشركات المرتبطة العاملة في سوريا وتركيا.وعُرف الأخوة بايالتون بدورهم في إمداد داعش، وتحديدًا شحن 48 طنًا من معجون الألومنيوم لاستخدامها في عبوات ناسفة لـ داعش.والأهم من ذلك، كان للأخوة بايالتون علاقة وثيقة مع رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى بايالتون في سانليورفا، حيث يقع مكتبهم ".وبصرف النظر عن دعم الإرهاب، فقد اشترى أردوغان نفط داعش من خلال شركة واجهة تركية تسمى Powertrans يسيطر عليها صهره بيرات البيرق، وكان البيرق يدفع ما يصل إلى 3 ملايين دولار يوميًا في ذروة إنتاج النفط من داعش.ومرر أردوغان مشروع قانون لمنح حقوق نقل النفط بالناقلة والتعاقد مع شركة Powertrans دون تقديم عرض عام كشركة مرخصة فقط، بالإضافة إلى شراء زيت داعش، كلف أردوغان نجله بلال أردوغان، من خلال شركته المالطية للشحن، مجموعة BMZ، ببيع زيت داعش في السوق العالمية، بالإضافة إلى ذلك، مرت مراكز تحويل الأموال التركية بمئات الآلاف من الدولارات يوميًا إلى داعش.