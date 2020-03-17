‎الأرصاد: موجة باردة لنهاية الأسبوع.. ولن نتعرض لمنخفض جوي جديد

نفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي مشابه لما تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي، مؤكدة أن حالة الطقس طبيعية.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية" اكسترانيوز"، أن درجات تشهد انخفاض عن المعدل الطبيعي اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل بمعدل 5 درجات.وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أنه يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلا،، فضلا عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، وقد تصل إلى القاهرة.