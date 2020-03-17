19 حالة وفاة بـ«كورونا» في سويسرا

أعلنت سويسرا ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 19 حالة.وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغت 2200 حالة، مشيرة إلى أن الحكومة فرضت حظرًا على جميع الأحداث الخاصة والعامة، فضلًا عن إغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الرياضية والثقافية حتى 19 أبريل المقبل، ما عدا المؤسسات التي تقدم السلع الأساسية، مثل: محال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات، كما أن المدارس ستظل مغلقة في جميع أرجاء البلاد حتى 19 أبريل.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.