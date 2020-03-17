رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 دولة تطلب من كوريا الجنوبية تصدير أدوات تشخيص «كورونا»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:15 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية صدرت 51 ألفًا من أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إن 17 دولة طلبت رسميًا عبر قنوات حكومية من كوريا الجنوبية تصدير أدوات التشخيص، مضيفا أن هذا التصدير يمثل تعاونا دوليا هاما في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُصدر كوريا الجنوبية فيها أدوات التشخيص إلى الخارج منذ تفشي فيروس "كورونا الجديد".

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنة بيوم 29 فبراير حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس الاثنين إنه واثق في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في سول العاصمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالحكومة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

منوعات

كورونا يلغي سباق قوارب ببريطانيا

أستراليا متهمة بجرائم حرب لإطلاقها النار على عزّل

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب السورية تصدر «تانيا تواجه مشكلة» للكاتبة الهندية كانيكاجى

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان

وفاء الطيب تكشف عن برنامجها لانتخابات «كتاب مصر»