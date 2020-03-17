17 دولة تطلب من كوريا الجنوبية تصدير أدوات تشخيص «كورونا»

صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية صدرت 51 ألفًا من أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إن 17 دولة طلبت رسميًا عبر قنوات حكومية من كوريا الجنوبية تصدير أدوات التشخيص، مضيفا أن هذا التصدير يمثل تعاونا دوليا هاما في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد".يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُصدر كوريا الجنوبية فيها أدوات التشخيص إلى الخارج منذ تفشي فيروس "كورونا الجديد".وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنة بيوم 29 فبراير حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس الاثنين إنه واثق في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في سول العاصمة.