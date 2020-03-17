كورونا يلغي سباق قوارب ببريطانيا

تم إلغاء سباق القوارب المرموق بين جامعتي أكسفورد وكامبريدج البريطانيتين، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد19-)، حسبما أعلن المنظمون.وقال المنظمون في تغريدة: "نتيجة للوضع الحالي حيث يتفشى كوفيد19-، تم إلغاء سباق القوارب المقرر في 29 مارس".وتقام الفعالية السنوية المرموقة منذ عام.1829 وعادة ما تقام في نهر التيمز في لندن.وقال نادي التجديف في جامعة كامبريدج في بيان: "يستند هذا القرار بالكامل على اهتمامنا بسلامة طواقمنا ومشجعينا وموظفينا والمتطوعين".وأفاد النادي بأن الإلغاء سوف يكون له تأثير كبير على الرياضيين والمدربين، الذين تدربوا للفعالية منذ سبتمبر 2019، مضيفا أنهم "يدركون أن الوضع الذي تواجهه المملكة المتحدة غير مسبوق".كما قال نادي التجديف في جامعة أوكسغورد في تغريدة أنه بينما يعد هذا الأمر محبطا" فان تقليل معدل أنتشار هذا الفيروس يجب أن يحتل الأولوية".وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في تغريدة أمس الاثنين أن 1543 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، مع تسجيل 55 حالة وفاة.