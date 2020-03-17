33 مصابًا بـ«كورونا» في الأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الثلاثاء، ‏بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن إلى 33 حالة.وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 19 حالة، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز".وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة بداية من اليوم؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن العضايلة قوله: "إن جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية، سيخضعون اعتبارًا من اليوم لحجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا في مرافق فندقية مخصصة، حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة".