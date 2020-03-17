لأول مرة.. كوريا الجنوبية تصدر أدوات تشخيص كورونا للإمارات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تصديرها 51 ألفا من أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وهذه هي المرة الأولى التي تصدر كوريا الجنوبية فيها أدوات التشخيص إلى الخارج منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال مسؤول بالمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، إن 17 دولة طلبت رسميا عبر قنوات حكومية من تصدير أدوات التشخيص، مضيفا أن هذا التصدير يمثل تعاونا دوليا هاما في جهود مكافحة الفيروس.