المكسيك ترفض اتهام السلفادور بالسماح لمصابي كورونا بركوب طائرة

رفضت المكسيك اتهام رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، بأنها سمحت لما يصل إلى 12 شخصا مصابين بفيروس كورونا بركوب طائرة إلى سان سلفادور، قائلة إن الأطباء لم يجدوا أي أدلة على إصابتهم بالمرض.وكان أبو كيلة أوقف في وقت سابق كل الرحلات الجوية لنقل الركاب إلى السلفادور بعد توجيه الاتهام للمكسيك ووصفه لمسؤوليها بأنهم "لا يتحلون بالمسؤولية".ولم يقدم أبو كيلة دليلا أو تفاصيل أخرى بشأن الموقف، ولم يتسن حتى الآن الوصول للسلطات المكسيكية للتعقيب.وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز-جيتل إنه تبين أن الزعم "زائف تماما".