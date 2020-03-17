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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تخصص 7.36 مليار دولار لمواجهة تفشي كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:39 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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كشفت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات وإجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تقدر قيمتها بحوالي 12.1 مليار دولار نيوزيلندي (7.36 مليار دولار)، بما يعادل حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بحسب البيان الصادر عن حكومة نيوزيلندا اليوم، مشيرا أن هذه الحزمة أكبر نسبيا من الحزم التي أعلنتها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، إن "الحكومة تستخدم كل الوسائل لحماية صحة الينوزيلنديين وصحة اقتصادنا".

ووفقا لخطة الحكومة فإن الشركات ستحصل على 8.7 مليار دولار نيوزيلندي بهدف دعم أجور العاملين فيها وتخفيف أعباء الضرائب، في حين سيحصل المواطنون على 2.8 مليار دولار لدعم الدخل الخاص وزيادة الإنفاق، في حين سيتم تخصيص 500 مليون دولار نيوزيلندي لصالح صندوق للرعاية الصحية.

وقال وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون، إن هذه الحزمة ليست إجراء لمرة واحدة، مضيفا: "أثناء تعاملنا مع هذه الأزمة من أجل تعافي الاقتصاد ستواصل الحكومة مراقبة الموقف وتعديل تعاملها" مع تداعيات الأزمة.

يذكر أن نيوزيلندا بها حاليا 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ولا توجد فيها أي حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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