حبس عاطلين يروجان الحشيش في المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج 72 قطعة من مخدر الحشيش في منطقة المعصرة، والتحفظ على المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "أحمد. ك"، 20 سنة، عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المعصرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.‎وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال تواجده بنطاق محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 26 قطعة حشيش، كبيرة الحجم، وسلاح أبيض عبارة عن نصل معدني، ومبلغ مالي.كما تم ضبط "إبراهيم. ع"، 35 سنة، عاطل، وبحوزته على 46 قطعة حشيش.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.