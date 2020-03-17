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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا فى الهند لـ3

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:32 ص
كورونا
كورونا
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سجلت الهند حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 3 حالات.

وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لسيدة تبلغ من العمر 64 عاما، وقد توفيت اليوم بمستشفى في مدينة مومباي، بينما كانت تتلقى العلاج من فيروس كورونا. وقد تم تسجيل حالتي إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 127 حالة.

وكانت قد أعلنت السلطات الهندية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، فى الهند تجاوزت 100 شخص، وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية - فى بيان نقلته قناة (أنديا تي.في.) الهندية، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 107 حالات، فيما تسعى الحكومة الهندية إلى محاولة منع تفشي الفيروس عبر تعقيم محطات القطارات والمترو والحافلات بصورة دورية في كافة المدن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

يشار إلى أن الحكومة الهندية، أعلنت فيروس (كورونا المستجد) المتفشى فى البلاد، بأنه "كارثة مُنذَرة"، فى إجراء وصفته بـ "التخلص الاستثنائى مرة واحدة" للفيروس المعدى واحتواء انتشاره.

وقالت الحكومة - فى بيان أوردته قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية، إنه سيتم استخدام أموال "صندوق التعامل مع الكوارث" التابع لكل ولاية هندية من أجل توفير إقامة مؤقتة، وإمداد بالغذاء والماء والرعاية الطبية للمرضى والأشخاص فى مخيمات الحجر الصحي.

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