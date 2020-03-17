26 مليار يورو.. خطة البرازيل لمواجهة كورونا

كشفت الحكومة البرازيلية، عن خطّة بقيمة 147،3 مليار ريال (26 مليار يورو) لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.وقال وزير الاقتصاد باولو جيديس خلال مؤتمر صحفي في برازيليا إنّ هذه الأموال ستستخدم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلات ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين.والأسبوع الماضي، أقرّت حكومة الرئيس جائير بولسونارو خطة طوارئ بقيمة خمسة مليارات ريال لدعم قطاع الصحة البرازيلي.والبرازيل البالغ عدد سكّانها 210 ملايين نسمة، سجّلت حتى اليوم 234 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من دون أي حالة وفاة.