تعليق اجتماعات اللجان العلمية بالأعلى للشئون الإسلامية لنهاية رمضان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليق اجتماعات اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون إلى نهاية شهر رمضان المبارك.وكما قرر تعليق أي اجتماعات للجان العلمية بالوزارة أو الجهات التابعة لها خلال تلك الفترة، على أن يتم إنجاز المشروعات العلمية القائمة من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الحديثة بين فريق الباحثين واللجان العلمية المتخصصة.