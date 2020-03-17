رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطيران الكويتى: تسهيل إجراءات المقيمين الراغبين بالمغادرة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:27 ص
الكويت
الكويت
وكالات
طباعة
كشف مدير الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية يوسف الفوزان، عن صدور توجيهات من مجلس الوزراء الكويتي، بتذليل كل الصعوبات أمام المقيمين الراغبين في المغادرة والعودة إلى دولهم، موضحا أن عملية إجلائهم تتم بالتنسيق بين سفاراتهم ووزارة الخارجية الكويتية.

وأضاف الفوزان – في تصريح صحفي – أن هناك استعدادا كاملا في مطار الكويت الدولي، لتسهيل الإجراءات أمام جميع الجنسيات والجاليات الراغبة في مغادرة الكويت، بعد تقديم السفارات طلبًا إلى وزارة الخارجية بذلك.

ولفت إلى أن (الطيران المدني) الكويتية، لم تتلق إلا طلبا واحدا لتسيير رحلة واحدة فقط إلى بيروت، ولم تصلها أي طلبات أخرى لتسيير رحلات حتى يوم أمس، مشيرا إلى أن فرق العمل وموظفي الطيران المدني، حضروا قبل تسيير رحلة الإجلاء المتجهة إلى بيروت، وجرى توفير كاونترات خاصة لتسهيل الإجراءات أمامهم، ووضع ممرات لتسهيل حركة تنقلهم، منذ وصولهم مواقف السيارات، مرورا بقاعة وزن الحقائب، ومن ثم الاتجاه بشكل مباشر إلى قاعة الجوازات، ثم بوابة الطائرة في مبنى الركاب t1.

في سياق آخر، أكد مدير الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، استمرار رحلات البضائع والشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أن إجمالي الرحلات الجوية، بلغ حتى يوم أمس 12 رحلة مغادرة وقادمة.

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

"الصحة العالمية" مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة "كورونا"

حماقى يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

منوعات

كورونا يلغي سباق قوارب ببريطانيا

أستراليا متهمة بجرائم حرب لإطلاقها النار على عزّل

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب السورية تصدر «تانيا تواجه مشكلة» للكاتبة الهندية كانيكاجى

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان

وفاء الطيب تكشف عن برنامجها لانتخابات «كتاب مصر»