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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا وإسبانيا تبحثان جهود مكافحة كورونا عالميا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:56 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، الجهود المبذولة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) حول العالم.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أعرب - خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسبانية - عن تقديره العميق للتعاون القوي والدائم بين الولايات المتحدة وإسبانيا، وللمساهمات المستمرة من جانب حكومة مدريد في دعم السلام والأمن الدوليين.

وأضافت المتحدثة أن الوزيرين ناقشا كذلك قضايا أخرى كالتجارة الثنائية، وبناء قدرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى يمكنه مواجهة التحديات العالمية.

وتجري الولايات المتحدة أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه تم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

وصرح مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة "نيويورك تايمز"، أن الجرعة الأولى التي يتم تسليمها يوم الاثنين، في تجربة سريرية للقاح محتمل COVID-19، تم تجرتها على أول مشارك فى التجربة.

وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.

وحثت الصين الولايات المتحدة، على رفع العقوبات عن إيران فورا فى الوقت الذى تتصدى فيه طهران لتفش متزايد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية على تويتر "استمرار العقوبات على إيران يتعارض مع الإنسانية ويعرقل رد إيران على الوباء وتسليم الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية".

وأودى التفشي المتصاعد لكورونا في إيران بحياة 853 شخصا وأصاب 14991 آخرين، وتعد إيران أكثر البلاد تضررا من كورونا في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران النفطية في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران في 2015 مع 6 دول كبرى.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 5 مليارات دولارات للتصدى لتفشى فيروس كورونا.

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