السويد تكشف عن خطة بـ28 مليار يورو لدعم الاقتصاد فى مواجهة «كورونا»

كشفت السويد، عن خطة بقيمة 28 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي تتزايد تداعياته على الحركة الاقتصادية في البلاد والعالم أجمع.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزيرة المالية ماجدالينا أندرسن، خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، إنّ هذا وضع فريد تمامًا بالنسبة للاقتصاد السويدي.وأضافت: «بهذا الإعلان، نريد أن نسمح لأكبر عدد ممكن من الشركات بالبقاء على قيد الحياة خلال هذه الأزمة».وأوضحت الوزيرة أنّه بموجب الخطة ستتولّى الدولة دفع حصّة أكبر من أجور الأشخاص الذين يتمّ تسريحهم مؤقتًا بسبب تراجع أعمال أرباب عملهم كذلك يمكن للشركات، بموجب الخطة، أن ترجئ دفع ضرائبها ولا بدّ أن يقرّ البرلمان هذه الخطة كي تدخل حيّز التنفيذ، علمًا بأنّ النواب سيجتمعون الخميس للتصويت على موازنة معدّلة.وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في السويد 1059 حالة، بينها ستّ وفيات.وأوصت السلطات، الإثنين، سكّان العاصمة ستوكهولم بالعمل من منازلهم إذا أمكنهم ذلك، وناشدت من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الحدّ قدر الإمكان من تنقّلاتهم واختلاطهم بآخرين.