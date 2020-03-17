3 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى منغوليا

أعلنت لجنة الطوارئ في منغوليا، اليوم الثلاثاء، رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين أعيدوا من كوريا الجنوبية وألمانيا.و ذكرت اللجنة أن المريض القادم من ألمانيا يرقد في حالة حرجة، وكانت منغوليا، التي أغلقت حدودها الجنوبية مع الصين، أعلنت في الأسبوع الماضي عن رصد أول حالة بالفيروس وهي لمواطن فرنسي يعمل داخل البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.