ولاية أوهايو تأمر بإغلاق مراكز الاقتراع بسبب «كورونا»

أمرت السلطات في أوهايو بإغلاق مراكز الاقتراع في الولاية الأمريكية، حيث كان مقرّرًا أن يُجري الحزب الديموقراطي، الثلاثاء، انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في قرار تحدّى فيه الحاكم الجمهوري حكمًا قضائيًا منعه من تأجيل الانتخابات، وذلك بإعلانه حالة طوارئ صحيّة ناجمة عن فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الحاكم مايك ديواين إنّه في الوقت الذي سيتمّ فيه إغلاق صناديق الاقتراع، وسيسعى وزير شؤون الولاية فرانك لاروز لإيجاد حلّ من خلال المحاكم لتمديد خيارات التصويت بحيث يحصل كل ناخب يريد التصويت على فرصة للقيام بذلك في وقت لاحق.وأضاف أنّ إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة سيجبر موظفي الانتخابات والناخبين على تعريض أنفسهم لخطر صحّي غير مقبول بالإصابة بفيروس كورونا.