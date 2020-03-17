مركز «كورو» يتوقف عن إطلاق الصواريخ بسبب «كورونا»

يتوقف مركز «كورو» في جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية عن تنفيذ كل العمليات الخاصة بتحضير الصواريخ وإطلاقها جراء انتشار وباء فيروس كورونا، حسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية.جاء ذلك في بيان أصدره المركز، وأشار فيه إلى وقف كل العمليات المتعلقة بتحقيق برنامج إطلاق الصواريخ في مطار «كورو» الفضائي، وذلك تنفيذًا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفرنسية.وستستأنف عمليات تحضير الصواريخ في المطار الفضائي، حسب البيان، بعد أن تسمح الظروف بذلك.وأضاف البيان، أن تلك الخطوات من شأنها حماية صحة موظفي المطار والسكان المحليين وضمان الأمن الصحي اللازم للتحضيرات الفضائية.وتقوم شركة Arianespace والوكالة الفضائية الفرنسية المشاركة في عمل المركز بتنفيذ العمليات الخاصة بانتقال منصات الإطلاق والأقمار الصناعية إلى نظام الانتظار.يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ في فرنسا 5423 إصابة، بما في ذلك 127 وفاة.