رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:17 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
علق الفنان حسين فهمي، على انتشار فيروس كورونا بسرعة كبيرة في كافة أنحاء العالم، قائلًا: «أنا من الناس التي تقتنع بنظرية المؤامرة في أي شيء في الحياة».

وأضاف حسين فهمي، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «4dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك العديد من الأفلام التي تم إنتاجها التي تتحدث عن فيروسات تظهر تسبب هلاك للبشرية وتؤدي إلى تدمير الاقتصاديات.

كما أوضح حسين فهمي، أن هناك كتب كثيرة تمت كتابتها منذ أكثر من 10 سنوات تتحدث عن فيروسات تظهر وتقتل الملايين.

وأشار حسين فهمي إلى أن هناك مؤامرة وهناك شعوب تتآمر على شعوب أخرى، ومصر تعرضت للكثير من المؤامرات على مر التاريخ، ولا استبعد وجود حرب بيولوجية وجرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

قرارات جديدة لـ«مصر للطيران» بعد تعليق الرحلات

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب السورية تصدر «تانيا تواجه مشكلة» للكاتبة الهندية كانيكاجى

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان

وفاء الطيب تكشف عن برنامجها لانتخابات «كتاب مصر»