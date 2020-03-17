تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

علق الفنان حسين فهمي، على انتشار فيروس كورونا بسرعة كبيرة في كافة أنحاء العالم، قائلًا: «أنا من الناس التي تقتنع بنظرية المؤامرة في أي شيء في الحياة».





وأضاف حسين فهمي، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «4dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك العديد من الأفلام التي تم إنتاجها التي تتحدث عن فيروسات تظهر تسبب هلاك للبشرية وتؤدي إلى تدمير الاقتصاديات.





كما أوضح حسين فهمي، أن هناك كتب كثيرة تمت كتابتها منذ أكثر من 10 سنوات تتحدث عن فيروسات تظهر وتقتل الملايين.



