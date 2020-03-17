محافظ الغربية: غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية مارس

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه اتخذ قرارًا بغلق جميع دور المناسبات، وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجاري، لمواجهة خطر فيروس كورونا.





وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى، عبر برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه تم إغلاق مركز تعليمي، بعد قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الدراسة لعدم تفشى فيروس كورونا، كما تم إغلاق صالات "الجيم"، بالإضافة إلى منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المقاهي والمطاعم.



